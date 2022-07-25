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Спорт
25 июля 2022  20:11
Cергей Гаврилов

Казанский прыгун в воду из-за травмы снялся с Игр дружбы

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Представитель казанского клуба про водным видам спорта Никита Шлейхер снялся с Игр дружбы из-за травмы.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что чемпион Европы Никита Шлейхер получил сильный ушиб в спортивном зале и снялся с Игр дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно, Никита получил травму. Сегодня на разминке в спортивном зале нога съехала с доски, он поцарапал ее, сильный ушиб, содрал очень сильно кожу. Поэтому выступать он не будет. Перелома нет, растяжение связок и сильный ушиб, кожа сильно повреждена, на одной ноге сзади, на другой — спереди, поэтому никакой воды», — сказала Моисеева.

На счету 24-летнего Шлейхера, участника олимпиады в Пекине, три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Недавно он стал двукратным чемпионом России.

#прыжки в воду #никита шлейхер
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