Спортсмен казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» выиграл золото на кубке России

Спортсмен казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Никита Шлейхер выиграл золото в первый день Кубка России по прыжкам в воду, сообщает клубная пресс-служба.

Турнир стартовал сегодня и завершится 27 февраля в Саратове. Шлейхер, участник Олимпийских Игр в Токио, поднялся на 1 ступень пьедестала почета в прыжках с 3-метрового трамплина.

По итогам квалификации «заводчанин» шел на 4 месте, набрав 388.85 балла, в 1/2 финала поднялся на строчку выше с 414.10 балла.

В финале Никита Шлейхер показал лучший результат дня — 472.10, опередив ближайшего конкурента — лидера квалификации Евгения Кузнецова почти на 40 баллов.

Самой ценной стала 4 попытка, в которой воспитанник тренера Павла Муякина исполнил 4.5 оборота вперед из передней стойки.