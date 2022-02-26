Казанский прыгун Белевцев взял бронзу Кубка России

Четвертый день Кубка России по прыжкам в воду в Саратове принес казанскому спортсмену Александру Белевцеву третье место в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. Об этом сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Спортсмен из Казани шел третьим всю турнирную дистанцию. По итогам квалификации он набрал 407,60 балла, в одной второй финала — 408,25 балла, а в финале — 451,65 балла.

Свой лучший прыжок Александр исполнил в заключительном шестиметровом раунде. Прыжок из задней стойки — 2,5 оборота и назад — 2,5 винта принес ему 88,20 балла

Бронза Александра Белевцева — это четвертая медаль для тренера Павла Муякина и клуба СК ВВС «Синтез» на Кубке России 2022 года. Ранее на трамплине два золота выиграл Никита Шлейхер, а Мария Полякова поднялась на третью ступень пьедестала почета.