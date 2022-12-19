Казанский проект «Поезд родных языков» стал победителем всероссийского конкурса

Проект казанского исполкома «Поезд родных языков» победил на V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы республики.

Брендированный поезд появился в казанском метрополитене в 2021-м, объявленном Годом родных языков и народного единства. Состав был оформлен национальной символикой и разными разговорными фразами, афоризмами, изречениями выдающихся писателей и известных личностей на разных языках народов, проживающих в Казани и РТ.

«Для реализации этого проекта мы взаимодействовали с активистами города, общественными деятелями, работали совместно с отделом по реализации национальной политики в области языковой культуры, Управлением культуры и Комитетом по транспорту Казани. Консультантом выступала Ассамблея народов РТ», — рассказала замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Всего на конкурс поступило 492 заявки из 74 российских регионов, в том числе 30 — из Татарстана. «Поезд родных языков» был отмечен в номинации «Лучшие практики СО НКО и инициативных групп».