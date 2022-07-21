Благодаря проекту «Дорога жизни» в Казани нуждающимся раздадут более 25 тыс. ланч-боксов

Общенациональный благотворительный фонд «Ярдэм» вновь запустил проект «Дорога жизни», благодаря которому инвалиды, одинокие пенсионеры, малоимущие, а также люди без определенного места жительства будут ежедневно получать бесплатное горячее питание. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент ОБФ и руководитель проекта Ильгам Исмагилов.

«В рамках проекта на период с июля 2022 по декабрь 2023 предполагается бесплатная раздача 25 200 ланч-боксов с горячей едой. Ежедневно по будням на территории мечети „Ярдэм“ планируется кормить не менее 70 человек», — поделился спикер.

Проект «Дорога жизни» был запущен еще во время пандемии в 2020 году, он объединил в себе два направления оказания помощи — адресную раздачу продуктовых наборов и кормление горячим питанием людей, наиболее пострадавших от введения режима самоизоляции.

«Во время пандемии ежедневно мы кормили более двух тысяч человек. За этот период более 100 тыс. человек получили помощь. Сегодня масштабы несколько снизились — ежедневно мы кормим до 250 человек. Однако сам проект доказал, что он должен существовать», — отметил Исмагилов.

В июне социальный проект «Дорога жизни» стал победителем конкурса президентских грантов и получил финансовую поддержку на сумму 7 млн 560 тыс. рублей. В рамках проекта планируется предоставить нуждающимся ежедневное бесплатное горячее питание, привлечь волонтеров к работе, а также развить информационную компанию.

«С каждым годом мы видим, что количество людей, которым требуется помощь растет: многие нуждаются в элементарном — в питании. Поэтому так важно продолжать работу проекта, в том числе за счет молодых волонтеров», — рассказала сотрудник ОБФ «Ярдэм — Помощь» Алсу Миннуллина.