Казанский предприниматель: «Реальной помощью бизнесу станут льготные кредиты с отсрочкой»

Для развития производства в условиях санкций бизнесу необходим доступ к финансовым инструментам и меры поддержки со стороны государства. Такое мнение выразил казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас-групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов.

«Чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции, предпринимателям потребуется создавать новые производства, увеличивать штат сотрудников, закупать новое оборудование. А это колоссальные финансовые затраты. И тут невозможно обойтись без поддержки государства. Реальной помощью бизнесу, по моему мнению, станут льготные кредиты с пониженными ставками и с предусмотренной отсрочкой их возвратов», — заметил Минахметов.

Бизнесмен уточнил, что обратной стороной наращивания мощностей является сбыт. «Если частный бизнес начнет производить больше продукции, встанет вопрос с реализацией этих товаров. Большую роль в этом сыграют такие игроки рынка, как ритейлеры и посредники. И то, как они будут действовать, какую тактику выберут, остается открытым вопросом», — отметил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал «Указ о дополнительных полномочиях глав регионов», на основании которого региональные власти смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах.

По мнению российского лидера, важную роль в преодолении текущих проблем в стране может сыграть частный бизнес. Для этого необходимо наращивание выпуска востребованной продукции, перестройка логистики, поиск новых поставщиков. От этого будет зависеть и сохранение занятости, и доходы населения.