Казанский предприниматель: «Ажиотаж вокруг продуктов питания создан искусственно»

Спрос на сахар, гречку и другие продукты длительного хранения скоро придет в норму, как это было во время предыдущих кризисов. Такое мнение выразил казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас-групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов.

«Ажиотаж вокруг социально-значимых продуктов питания создан искусственно. На него повлиял поток негативных новостей и возможность “сорвать куш” на перепродаже. Подобные ситуации складываются каждый раз, когда мы получаем информацию о какой-то внешне-экономической проблеме. Вспомните кризис 2008 и 2014 годов, начало пандемии в 2020 году… В первые дни магазины наполнились очередями, было не протолкнуться. Но это быстро прошло. Две-три недели и спрос упал до нормального. Уверен, что в текущей ситуации, будет аналогичная история», - отметил Минахметов.

По словам бизнесмена, санкции в отношении России вводятся уже давно, и новые ограничения ввели бы в любом случае. Правительство РФ это понимало и успело подготовиться к кризисному регулированию, постепенно наращивая производственные мощности внутри страны.

«Конечно, сейчас могут исчезать с полок продовольственные товары, импортируемые из других стран, но в России пищевая промышленность является одной из ведущих, мы не столкнемся с недостатком социально-значимых продуктов», - уверен Минахметов.

По словам бизнесмена, импортные или создаваемые с использованием иностранных компонентов товары могут подорожать и исчезнуть с нашего рынка. Но на их место обязательно придут отечественные товары.

«Российская пищевая промышленность в основном ориентирована на внутренний рынок. Её продукция по качественным характеристикам не уступает, а в ряде случаев превосходит импортную. Поэтому поводов для беспокойства у нас нет, Правительство РФ вводит механизмы регулирования розничных цен, а также обеспечивает магазины товарами первого спроса. Крупы, сахар и макароны у нас точно не отнимут», - подчеркнул бизнесмен.