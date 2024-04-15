Казанский Поволжский университет стал базовой организацией СНГ по университетскому спорту

Поволжский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма стал базовой организацией в Содружестве независимых государств в области университетского спорта. Данное решение было подписано 12 апреля на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске и размещено на сайте исполнительного комитета СНГ.

«Определение данной базовой организации предусмотрено Стратегией развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы и направлено на реализацию задачи по развитию студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва стран СНГ. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма обеспечивает получение качественного физкультурного, спортивного и туристического образования, по современным международным стандартам. Подготовка специалистов ведется с использованием инновационных методик. Вуз имеет развитую инфраструктуру, современные аудитории и лаборатории, высокотехнологичные спортивные сооружения», — говориться в документе.

Кроме вышеназванного университета статус базовых также получили Российский госуниверситет правосудия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем и Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь, в области исследования проблем обеспечения военной безопасности.