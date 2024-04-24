Казанский поволжский университет проведет фотоконкурс «Страницы памяти» к 79-летию Победы

Кафедра иностранных языков и языкознания Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма проводит конкурс фотографий «Страницы памяти», посвященный 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стать участниками могут студенты высших учебных заведений и учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений. Им необходимо предоставить в электронном варианте фотоработы до 3 мая 2024 года включительно – они должны быть посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

Файлы должны быть в формате JPG. Вместе с фотографией нужно подготовить описание к ней. К участию в конкурсе принимаются работы, отражающие дух Победы, патриотизма и гордости за нашу Родину. Фото могут быть как цветные, так и черно-белые. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов).

Возможно разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. На фотоконкурс могут быть представлены работы разнообразных жанров: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. Победители будут награждены дипломами.

Заявки для участия и фотоработы принимаются по электронной почте 50unifirst@mail.ru.

За более подробной информацией можно обратиться в оргкомитет по номеру телефона +7(843) 294 90 81.