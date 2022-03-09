Казанский пороховой завод вновь проводит испытания на своем полигоне

Сегодня, 9 марта, Казанский пороховой завод вновь проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия в рамках своей повседневной деятельности. Испытания продлятся с девяти утра до четырех часов дня.

Ориентировочно планируется сделать 7 выстрелов. Кроме того, с десяти часов утра на территории предприятия будет работать площадка сжигания на открытой местности, она будет находится под контролем. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.