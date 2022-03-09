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Ру Тат
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Происшествия
9 марта 2022  10:13
Павел Климчак

Казанский пороховой завод вновь проводит испытания на своем полигоне

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Сегодня, 9 марта, Казанский пороховой завод вновь проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия в рамках своей повседневной деятельности. Испытания продлятся с девяти утра до четырех часов дня.

Ориентировочно планируется сделать 7 выстрелов. Кроме того, с десяти часов утра на территории предприятия будет работать площадка сжигания на открытой местности, она будет находится под контролем. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#казанский пороховой завод
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