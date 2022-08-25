Казанский пороховой завод получил крупный госзаказ и наращивает производство

На Казанском пороховом заводе есть все необходимое для наращивания производства для выполнения крупного госзаказа, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, посетивший сегодня предприятие. Сейчас завод имеет крупный госзаказ и поэтому наращивает производственные мощности.

Завод выпускает продукцию специального, гражданского и двойного назначения и является крупнейшим в России производителем пироксилиновых порохов для метательных зарядов и боеприпасов практически ко всем видам вооружения и гражданской продукции.

Во время визита Мэр Казани обсудил с руководством предприятия кадровые вопросы, в частности, потребность в специалистах. Сейчас на заводе работают более 2 тысячи человек, среди которых порядка 650 – молодые специалисты.

Метшин подчеркнул, что уже два с лишним века завод продолжает совершенствовать производство порохов и метательных зарядов для многих видов вооружения, укрепляя оборонную мощь страны. «Очень важно, что сегодня на предприятии есть молодые специалисты. На ваших плечах лежит важнейшая задача выполнения госзаказа и наращивания объемов производства. Уверен, что с молодыми профессионалами нам по силам выполнить те задачи, которые ставит наше государство», – обратился к молодым сотрудникам завода гласа города.

После осмотра завода Метшин вручил гендиректору завода Александру Лившицу благодарственное письмо и памятную плакетку участника проекта «Молодые профессионалы». Также дипломы участников проекта и плакетки получили лучшие молодые производственники и их наставники, сообщает пресс-служба городской мэрии.