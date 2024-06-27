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Казанский пороховой завод до конца года примет на работу 500 человек
В штате Казанского порохового завода сейчас трудятся 3 тыс. человек. Предприятию требуется до конца года привлечь еще 350 основных и 150 вспомогательных рабочих, а также инженерно-технических работников. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.
«К нам могут придти молодые люди старше 18 лет, мы их бесплатно обучим. На заводе есть свой обучающий центр», — сказала она.
Предприятие предлагает официальное трудоустройство и расширенный пакет социальных гарантий.
«На сегодняшний день размер минимальной зарплаты на рабочего без образования составляет 66 тыс. рублей. Человек с четвертым разрядом после аттестации зарабатывает от 90 тыс. рублей в месяц», — сказала Михайлова.
По данным спикера, специалист может заработать и больше благодаря переработкам и стимулирующим выплатам.
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