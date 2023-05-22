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Происшествия 22 мая 2023 08:42

Казанский политактивист Марк Серов объявлен в федеральный розыск

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МВД Росии объявило казанского политического активиста Марка Серова в федеральный розыск. Его карточка появилась на сайте ведомства.

В базе МВД России указано, что Серов разыскивается в качестве подозреваемого по уголовной статье. Кроме того, указаны его национальность, пол, дата и место рождения.

По предварительным данным, Марка Серова разыскивают за граффити на тему СВО в подземном переходе.

#федеральный розыск
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