Казанский политактивист Марк Серов объявлен в федеральный розыск

МВД Росии объявило казанского политического активиста Марка Серова в федеральный розыск. Его карточка появилась на сайте ведомства.

В базе МВД России указано, что Серов разыскивается в качестве подозреваемого по уголовной статье. Кроме того, указаны его национальность, пол, дата и место рождения.

По предварительным данным, Марка Серова разыскивают за граффити на тему СВО в подземном переходе.