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Казанский политактивист Марк Серов объявлен в федеральный розыск
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МВД Росии объявило казанского политического активиста Марка Серова в федеральный розыск. Его карточка появилась на сайте ведомства.
В базе МВД России указано, что Серов разыскивается в качестве подозреваемого по уголовной статье. Кроме того, указаны его национальность, пол, дата и место рождения.
По предварительным данным, Марка Серова разыскивают за граффити на тему СВО в подземном переходе.
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