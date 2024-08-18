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Казанский полицейский спас подростка после несчастного случая
Капитан полиции Ильсур Галеев, сотрудник Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани, проявил решительность и профессионализм, оказав помощь пострадавшему подростку.
Инцидент произошел на улице Мира, где Галеев заметил женщину, просившую о помощи. Выяснилось, что её 14-летний сын получил серьёзную травму при колке дров в деревне, отрубив себе два пальца на руке. Семья пыталась самостоятельно доставить ребенка в городскую больницу, но их продвижение было слишком медленным.
Оценив критичность ситуации, Галеев немедленно сообщил о происшествии в дежурную часть. Затем он посадил мальчика и его родителей в патрульный автомобиль и, используя спецсигналы, быстро доставил их в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Благодаря оперативным действиям полицейского, врачи смогли вовремя начать многочасовую операцию и оказать необходимую помощь пострадавшему. Несмотря на серьезность ситуации, подросток сохранял спокойствие и даже пытался успокоить взволнованную мать.
Мать мальчика выразила искреннюю благодарность капитану Галееву за его неравнодушие и профессионализм в критической ситуации.
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