Казанский поэт Евгений Калашников выпустил свой первый сборник стихов «Круг»

Казанский поэт Евгений Калашников, ранее долгое время работавший в различных СМИ столицы Татарстана, включая и агентство «Татар-информ», выпустил 9 января свой первый поэтический сборник «Круг».

В электронную книгу вошли стихи, написанные автором начиная с 2005 года. Тексты условно разделены на наиболее поздние (Recent), наиболее соответствующие привычному авторскому стилю (Most) и ранние (Decent).

По мнению критиков, для ранних стихов Калашникова характерно острое переживание враждебности мироздания и проблематичности чувства. Однако в поздних текстах мироощущение лирического героя меняется — теперь он заворожен окружающим его хрупким миром и любовью, которая не дает ему распасться.

Евгений Калашников родился в Азербайджане, в детстве жил в Стерлитамаке, а потом перебрался в Казань. Состоял в творческом объединении ОМП, участвовал в выступлениях театра поэзии «Фибры» и работе литературного сообщества «Бутылка Клейна». Стихи публиковались в коллективных сборниках, литературной периодике и интернете.