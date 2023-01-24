Казанский поэт Евгений Калашников выпустил свой первый сборник стихов «Круг»
Казанский поэт Евгений Калашников, ранее долгое время работавший в различных СМИ столицы Татарстана, включая и агентство «Татар-информ», выпустил 9 января свой первый поэтический сборник «Круг».
В электронную книгу вошли стихи, написанные автором начиная с 2005 года. Тексты условно разделены на наиболее поздние (Recent), наиболее соответствующие привычному авторскому стилю (Most) и ранние (Decent).
По мнению критиков, для ранних стихов Калашникова характерно острое переживание враждебности мироздания и проблематичности чувства. Однако в поздних текстах мироощущение лирического героя меняется — теперь он заворожен окружающим его хрупким миром и любовью, которая не дает ему распасться.