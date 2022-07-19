Казанский пловец «Синтеза» выступит на Играх Дружбы в Татарстане

В Казани пройдет стартовый этап крупного мультиспортивного турнира. Помимо этого, в рамках Игр Дружбы, состоится финал Кубка России по плаванию 2022 года. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта с 21 по 25 июля.

По сообщению пресс-службы казанского клуба по водным видам спорта «Синтез», на соревнованиях, помимо трех прыгунов в воду, выступит еще один представитель клуба — пловец Егор Куимов. 21 июля спортсмен выступит на 50м баттерфляй, а 24 июля - на дистанции вдвое длиннее, тем же стилем.

Более 700 спортсменов заявлено к участию в Играх Дружбы, среди них спортсмены из России, Белоруссии Казахстана, Алжира, Армении, Вьетнама, Сирии, Судана, Таджикистана, ЮАР и ДНР.

Реально звёздный состав будет у сборной России, цвета которой будут защищать звезды отечественного плавания: Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Антон Чупков, Мария Каменева, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Ника Годун, Владислав Гринев, Кирилл Пригода, Мария Темникова, Илья Бородин, Максим Ступин, Анна Егорова и многие другие.