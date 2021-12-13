Певец Ильгиз Мухутдинов планирует освоить новые жанры при создании песен на татарском

Лауреат конкурса им. Р. Вагапова, солист государственной филармонии им. Г.Тукая Ильгиз Мухутдинов планирует повышать интерес к татарскому языку путем создания композиций в самых разных музыкальных жанрах. Об этом молодой артист заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Рок, панк, блюз, этно... Мы рассматриваем все, — рассказал Мухутдинов. — Пока не прочувствуешь мелодию, не поймешь. Это же интересно. Людям нравятся самые разные произведения и направления. Нужно дать им возможность услышать звучание татарского языка в разном формате. Только так можно выбрать то, что по душе именно тебе».

Сам певец признается, что ему ближе всего музыка в жанре соул. Этот стиль известен своей утонченной мелодичностью и повышенной эмоциональностью.

«Наш следующий музыкальный клип не будет масштабным. Мы чуть-чуть минимизируем продолжительность сюжета. У современных людей такое мышление, что долгоиграющая вещь довольно сложно воспринимается. Песня должна быть не дольше трех минут. А о чем она — пока оставим в секрете», — рассказал исполнитель.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильгиз Мухутдинов выпустил свой первый клип на песню «Бик бәхетле булыр идек без» («Мы были бы очень счастливы»).