Казанский пенсионер получил благодарственное письмо Госсовета РТ за помощь участникам СВО

Казанский волонтер-пенсионер Фарид Гильфанов получил благодарственное письмо Госсовета РТ за помощь участникам спецоперации. Житель поселка Залесный изготавливает для бойцов печи-буржуйки. Письмо волонтеру передал сегодня зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на встрече в республиканском парламенте.

Камалтынов от имени Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина поблагодарил Фарида Гильфанова за инициативу и отзывчивость, а также за весомый вклад в помощь участникам спецоперации, сообщает пресс-служба ГС РТ.

Житель поселка Залесный Кировского района Казани Фарид Гильфанов в свои 75 лет изготавливает печи-буржуйки во дворе дома из отработанных автомобильных дисков. Буржуйки отапливаются дровами, соляркой и способны обогреть помещение площадью до 50 кв. метров. Помощь волонтеру оказывают соседи и другие неравнодушные казанцы. А его супруга вяжет шерстяные носки для бойцов.

В середине января Гильфанов вернулся из ЛНР, куда в очередной раз сопровождал гуманитарный груз, в числе которого были и его печи-буржуйки. В прошлом году волонтер изготовил порядка 100 печей.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.