Казанский педагог: «Платформы для изучения иностранных языков лидируют по популярности»

О лучших онлайн-сервисах для изучения иностранных языков и о том, что ждет образование в ближайшем будущем, рассказал преподаватель английского языка лицея-интерната №2 Казани Денис Колесников.

Денис Колесников — учитель английского языка высшей квалификационной категории, руководитель Ресурсного центра ЕГЭ Казани, тренер-наставник победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и перечневых олимпиад, председатель жюри муниципального этапа ВсОШ по английскому языку в Казани, победитель международных грантов учителей Fulbright-TEA, Honeywell.

В рамках Года цифровизации в Татарстане Ак Барс Банк планирует передать татарстанским учителям 12 тысяч ноутбуков, которые заменят устаревшую технику в школах. Проект реализуется по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлен на цифровизацию сферы образования.

— Денис Петрович, какие платформы сегодня лидируют в онлайн-образовании?

— Безусловно, языковые, на чью долю приходится около 70% всего рынка. После них с большим отрывом идут платформы для развития личностных качеств. Так, школьники могут обучиться навыкам лидерства, переговорам, развить креативное мышление и эмоциональный интеллект.

— Какие образовательные сервисы вы используете в своей работе?

— Как учитель английского языка, могу говорить только о своей дисциплине. Много опыта перенимаю с зарубежных площадок. Например, часто обращаюсь к бесплатному онлайн-сервису LearningApps, который разработан в Германии. Здесь учитель может самостоятельно составлять приложения с целью проверки и оценки знаний учащихся. К слову, сервис переведен на русский.

Несомненно, заслуживает внимания онлайн-платформа MyEnglishLab. Это современный учебный продукт издательства Pearson, позволяющий эффективно сочетать традиционную и дистанционную форму обучения.

— Как обстоит дело с языковыми платформами в России?

— Государство активно вкладывается в их развитие, однако далеко не все сервисы максимально подходят для занятий онлайн. Мы не носители английского языка, а значит, по наполнению контентом российские сервисы немного проигрывают зарубежным. Хотя с технической точки зрения отечественные разработки, несомненно, часто более качественные.

— И все же... Какие языковые сервисы, разработанные в нашей стране, вы назвали бы в числе лучших?

— В первую очередь, это InternetUrok.ru, где пользователю предлагается изучать лекции и просматривать видеоуроки, находящиеся в свободном доступе. Во-вторых, конечно, Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа» (РЭШ). Здесь размещено множество видеоуроков, конспектов, тренировочных упражнений и тестов по школьной программе.

И, конечно, нельзя не вспомнить о маркетплейсе онлайн-курсов от профессионалов Stepik. Это аналог и довольно качественный конкурент западной платформы Coursera, созданной в Гарвардском университете. На Stepik собрано огромное количество курсов. Можно пройти любой и получить соответствующий сертификат. Думаю, российский проект будет стремительно развиваться и набирать популярность.

— А если говорить о вспомогательных сервисах. Например, о мессенджерах?

— Давайте сравним Telegram и WhatsApp. Первый — детище российских программистов, второй — иностранных. Telegram гораздо комфортнее для преподавателя. Например, здесь нет ограничений на передачу файлов. Я могу отправить большой видеоролик, несколько аудиозаписей и десяток фотографий. В мессенджер встроено облачное хранилище данных, он работает с мини-приложениями — ботами и так далее. Думаю, WhatsApp постепенно уйдет в прошлое, по крайней мере в России. Большинство современных школьников уже отдают предпочтение Telegram.

Кстати, тот же «ВКонтакте», на мой взгляд, лучше приспособлен для пользователей, чем Facebook. «ВКонтакте» прост и удобен, у него понятный функционал.

— Что ждет онлайн-образование в будущем?

— Цифровизацию не остановить. Потребность в новых информационных технологиях не навязывается нам откуда-то сверху. Это естественный и закономерный процесс.

Онлайн-обучение прочно займет свою нишу на рынке образования. Если 5 лет назад лишь 2-3% преподавателей применяли ИТ в своей работе, то на сегодняшний день это число составляет порядка 5-10%. С каждым годом показатель будет только расти, учителям придется идти в ногу со временем. В противном случае они будут вынуждены покинуть сферу образования и уйти из школы, так как станут неконкурентоспособными.

Здесь оговорюсь, что речь о возрасте педагогов не идет. Есть множество специалистов, которые работают в школе и 30, и 40 лет, и при этом свободно владеют технологиями.

— Способно ли онлайн-образование заменить традиционное?

— Нет, не думаю. Ведь любое образование — это, в первую очередь, способ взаимодействия. И самое главное здесь даже не получение учеником академических знаний и развитие интеллекта, а именно приобретение навыков общения. Детям необходимо получать определенные социальные маркеры, учиться выстраивать связи. Дистанционный метод обучения должен качественно дополнять традиционный, но не замещать его.

— Готово ли школьное образование к дистанционному формату обучения?

— Пандемия показала, что учителям предстоит еще многому научиться. Когда в марте 2020 года российские школы перешли на онлайн-обучение, обнажились сразу несколько проблем.

Педагоги, которые не имели прежде практики по применению цифровых ресурсов, немного растерялись. Им было сложно организовывать уроки в новом формате. Я тоже потратил много времени на подготовку: смотрел вебинары, изучал информацию, как пользоваться различными онлайн-продуктами. У некоторых учителей онлайн-урок проходил точно так же, как офлайн. По отзывам детей, такие занятия были малоэффективны и неинтересны.

Дистанционный формат — это другая подача материала и иное взаимодействие с аудиторией. Еще одна сложность заключается в том, что к бумажным учебникам нет электронных приложений. Поэтому в онлайне немного сложнее отследить, все ли ученики участвуют в уроке.

Сейчас цифровое направление активно развивается. Разрабатывается множество курсов, которые помогают педагогам повышать цифровую компетентность. Кроме того, согласно большому межведомственному проекту «Цифровая трансформация отрасли „Образование (общее)“», к 2024 году 100% образовательных организаций должны перейти на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности. Появятся не просто учебники в PDF-формате, а именно книги, где есть какие-то кликабельные функции и можно взаимодействовать с материалом.

— Какой формат онлайн-обучения наиболее эффективен, на ваш взгляд?

— Гибридное обучение, когда часть детей находится в школе, а часть — дома. Данный формат дает ребятам возможность учиться в любом месте, с любого устройства, неограниченное количество раз пересматривать уроки в записи, и при этом не терять связь с учителем и одноклассниками.

Довольно популярен новый тренд — комбинация синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Синхронное обучение предполагает, что педагог и его ученики работают одновременно в одной виртуальной среде. В асинхронном обучении используются заранее подготовленные лекции и курсы; у школьников есть возможность изучать материал в любое удобное для них время.

#цифровизация в школах