Казанский педагог: «Задача цифрового образования — дополнять традиционное»

О том, какими цифровыми компетенциями должен обладать современный учитель и почему одного лишь образования впредь будет недостаточно, рассказала заместитель директора по учебной работе, учитель татарского языка и литературы школы №108 г. Казани Гульнара Сираева.

В рамках Года цифровизации в Татарстане Ак Барс Банк вручит татарстанским учителям 12 тысяч ноутбуков. Беспрецедентная программа осуществляется по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на цифровизацию сферы образования.

«Сегодня важно быть уверенным пользователем цифровых технологий»

— Гульнара Ириковна, нужны ли информационные технологии в современной школе?

— На мой взгляд, сегодня, в постоянно меняющемся мире, важно быть уверенным пользователем цифровых технологий. Это позволяет оставаться современным, более многогранным, конкурентоспособным и интересным для своих учеников. Любой человек, если он любит то, чем занимается, всегда находится в поиске новых возможностей, чтобы улучшить свою деятельность.

Если учитель любит свой предмет и хочет заинтересовать своих учеников, он будет постоянно искать новые методики, стараться применять разные технологии. А цифровые технологии детям очень интересны, это им очень близко.

— Что должен уметь настоящий «цифровой» учитель?

— С помощью цифровых инструментов он должен уметь делать креативный наглядный материал и проводить мониторинги, ускоряющие выполнение задач как самим учителем, так и детьми; хорошо разбираться в цифровых образовательных платформах для самостоятельной работы, умело пользоваться социальными сетями и т.д.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако нельзя забывать и про живое общение, которого так не хватает современным детям. Чрезвычайно важен прямой контакт с детьми. Во время дистанционного обучения многие в этом убедились. Цифровое образование не заменяет традиционную форму обучения, но прекрасно дополняет ее в умелых руках.

«Будущее — за теми, кто готов постоянно учиться новому»

— Каковы основные тенденции в образовании сегодня?

— Если говорить о пандемии, она дала определенный толчок для активного внедрения цифровых технологий в образование. В кратчайшие сроки необходимо было подняться на новый уровень цифровой грамотности. Нам пришлось нелегко, но мы осознали, что можно быть более гибкими в использовании различных инструментов, технологий в образовании в будущем.

— К каким вызовам нужно подготовить сегодняшних школьников?

— Отмечу, что в скором времени прогнозируется глобальное изменение рынка труда. Появятся новые профессии на стыке нескольких дисциплин. Эти профессии дополнят или даже полностью заменят ныне существующие. Например, онлайн-терапевт, биоэтик, специалист по биохакингу, экоаудитор, цифровой лингвист и др.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессии будущего напрямую связаны с IT-технологиями. Если не освоить эти специальности, нас могут заменить искусственным интеллектом. Меняющийся мир требует развития совершенно новых навыков и компетенций. Именно поэтому особую актуальность приобретает концепция Life-long learning — обучение на протяжении всей жизни. Благодаря цифровым технологиям можно обучаться самостоятельно, дистанционно осваивать новые знания.

«Чат-боты, телеграм-каналы, геймификация — новые методы обучения школьников»

— Какие технологии применяете вы в своей работе?

— На своих уроках стараюсь применять разные цифровые ресурсы. Так, заинтересовать учеников постарше мне помогла геймификация: каждый учащийся в начале учебного года выбрал себе героя из игры и, выполняя разные задания по предмету, улучшал свои показатели в игре. С младшими классами я использую современный учебник нового поколения «Сәлам» — с цифровым сопровождением. Дети очень любят интерактивные игры, песни и электронную версию учебника с разными упражнениями, где герои через экран обращаются к самим ученикам, любят смотреть тематические видеоролики с такими же учащимися как они.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в интернете есть много инструментов для создания презентаций, квизов, игр («Своя игра»), инфографики, майнд-карт. Учителями широко используются различные образовательные онлайн-платформы. Школьников увлекают соцсети: детям нравится делать фотоколлажи, снимать видеоролики, придумывать тексты к ним.

— Планируете ли улучшать цифровые навыки?

— В дальнейшем хотелось бы освоить чат-боты, ведь с их помощью можно устраивать быстрые опросы, находить ответы на интересующие вопросы и т.п. Сегодня многие создают свои телеграм-каналы. Почему бы не создать такой канал по своему предмету? Выкладывать туда полезные материалы, интересные факты, формировать различные опросы.

Использование цифровых инструментов на уроках дает возможность эффективно вовлекать детей в процесс обучения. Задача учителя — показать, направить, вдохновить, а дальше уже с новыми инструментами ученики будут знакомиться сами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Развитие технологий приводит к появлению новых угроз, среди которых нежелательный контент, кибербуллинг и прочее. Как обеспечить безопасность детей в интернете?

— Необходимо чаще разговаривать с детьми и обязательно интересоваться их увлечениями. Также важно обучать детей грамотному общению в социальных сетях, развивать их критическое мышление.