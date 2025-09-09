Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» удостоен ордена Жукова
Казанский отряд специального назначения «Барс» Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии удостоен ордена Жукова. В церемонии награждения принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Часть отмечена наградой указом Президента РФ Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные личным составом отряда в ходе выполнения задач специальной военной операции. По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова его заместитель и статс-секретарь ведомства – генерал-полковник Олег Плохой вручил командиру отряда удостоверение к ордену.
Замглавы Росгвардии отметил, что с начала широкомасштабных боевых действий «Барс» демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, дисциплину и наносит существенный урон врагу. «Сегодня мы чествуем не просто награждение прославленного коллектива. Мы чествуем вклад каждого военнослужащего в дело нашей победы <...>», – заявил он и добавил, что орден является не только знаком признания заслуг, но и стимулом для дальнейшего совершенствования боевых навыков.
Фарид Мухаметшин в свою очередь поздравил отряд спецназа с присвоением почетного статуса от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики, а также от лица всех татарстанцев.
«Награждение отряда орденом Жукова – это высокая оценка ваших заслуг по защите Отечества и национальных интересов страны, признание самоотверженности и доблести военнослужащих. Так когда-то наши деды и прадеды беспощадно громили врага», – заметил политик, предположив, что будущие поколения так же будут чтить деяния спецназовцев, как нынешние чтят подвиг поколения победителей.
Председатель Госсовета РТ также назвал бойцов «Барса» специалистами высокого класса, профессионально исполняющими свой служебный и воинский долг, увидев подтверждение этому в выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
«Как Председатель парламента Татарстана особо отмечу роль Росгвардии и силовых структур в охране общественного порядка во время проведения масштабных мероприятий и избирательных кампаний в республике», – особо отметил Мухаметшин в преддверии единого дня голосования. Он также вспомнил о своей службе в Советской армии, охарактеризовав ее как «колоссальную жизненную школу».
«Вы служите России, вы представляете наш родной Татарстан, и эти награды говорят о многом», – заключил глава республиканского парламента.
В церемонии награждения также приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, командующий Приволжским ордена Жукова округом войск Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник, начальник Территориального управления Росгвардии генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров, Герои России – генерал-майор Руслан Гарифуллин, генерал-майор Сергей Хайрудинов и майор Андрей Филоненко, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, военнослужащие, участники и ветераны спецоперации, представители силовых структур и духовенства.
Государственные награды также были вручены 19 бойцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач. В частности, медали «Участник специальной военной операции» удостоен Радик Шаймиев.
Казанский отряд специального назначения «Барс» отсчитывает свою историю с 8 августа 1944 года. Спецназовцы неоднократно выезжали в служебные командировки в рамках контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. С февраля 2022 года бойцы отряда принимает участие в выполнении задач, направленных на защиту национальных интересов Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период спецоперации, более 500 военнослужащих отряда отмечены государственными наградами.