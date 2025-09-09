Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» удостоен ордена Жукова

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Казанский отряд специального назначения «Барс» Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии удостоен ордена Жукова. В церемонии награждения принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Часть отмечена наградой указом Президента РФ Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные личным составом отряда в ходе выполнения задач специальной военной операции. По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова его заместитель и статс-секретарь ведомства – генерал-полковник Олег Плохой вручил командиру отряда удостоверение к ордену.

Замглавы Росгвардии отметил, что с начала широкомасштабных боевых действий «Барс» демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, дисциплину и наносит существенный урон врагу. «Сегодня мы чествуем не просто награждение прославленного коллектива. Мы чествуем вклад каждого военнослужащего в дело нашей победы <...>», – заявил он и добавил, что орден является не только знаком признания заслуг, но и стимулом для дальнейшего совершенствования боевых навыков.

Фарид Мухаметшин в свою очередь поздравил отряд спецназа с присвоением почетного статуса от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики, а также от лица всех татарстанцев.

«Награждение отряда орденом Жукова – это высокая оценка ваших заслуг по защите Отечества и национальных интересов страны, признание самоотверженности и доблести военнослужащих. Так когда-то наши деды и прадеды беспощадно громили врага», – заметил политик, предположив, что будущие поколения так же будут чтить деяния спецназовцев, как нынешние чтят подвиг поколения победителей.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета РТ также назвал бойцов «Барса» специалистами высокого класса, профессионально исполняющими свой служебный и воинский долг, увидев подтверждение этому в выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

«Как Председатель парламента Татарстана особо отмечу роль Росгвардии и силовых структур в охране общественного порядка во время проведения масштабных мероприятий и избирательных кампаний в республике», – особо отметил Мухаметшин в преддверии единого дня голосования. Он также вспомнил о своей службе в Советской армии, охарактеризовав ее как «колоссальную жизненную школу».

«Вы служите России, вы представляете наш родной Татарстан, и эти награды говорят о многом», – заключил глава республиканского парламента.

В церемонии награждения также приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, командующий Приволжским ордена Жукова округом войск Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник, начальник Территориального управления Росгвардии генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров, Герои России – генерал-майор Руслан Гарифуллин, генерал-майор Сергей Хайрудинов и майор Андрей Филоненко, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, военнослужащие, участники и ветераны спецоперации, представители силовых структур и духовенства.

Государственные награды также были вручены 19 бойцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач. В частности, медали «Участник специальной военной операции» удостоен Радик Шаймиев.

Казанский отряд специального назначения «Барс» отсчитывает свою историю с 8 августа 1944 года. Спецназовцы неоднократно выезжали в служебные командировки в рамках контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. С февраля 2022 года бойцы отряда принимает участие в выполнении задач, направленных на защиту национальных интересов Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период спецоперации, более 500 военнослужащих отряда отмечены государственными наградами.