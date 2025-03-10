Казанский орнитолог рассказал о раннем возвращении перелетных птиц

Из-за аномального тепла в Татарстан раньше привычных сроков этой весной возвращаются перелетные птицы. Об этом «Татар-информу» сообщил завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Приход весны более ранний по своим среднестатистическим срокам. Поэтому фенологические события, происходящие в природе, в том числе и с птицами, раньше своего времени. Грачи прилетают и в более ранние сроки, в конце февраля, но в этом году они не просто прилетели, а уже возятся у своих гнезд. Это признак того, что уже не должны вернуться сильные холода со снегами и вьюгами», – рассказал он.

В первом «эшелоне» должны быть скворцы, жаворонки, зяблики.

«Из этой компании я видел жаворонков, проезжая по трассе», – добавил Рахимов.

Также, по его словам, на днях были замечены зарянка, зеленушки и чижи.