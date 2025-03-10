news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 марта 2025 18:00

Казанский орнитолог рассказал о раннем возвращении перелетных птиц

Читайте нас в
Телеграм

Из-за аномального тепла в Татарстан раньше привычных сроков этой весной возвращаются перелетные птицы. Об этом «Татар-информу» сообщил завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Приход весны более ранний по своим среднестатистическим срокам. Поэтому фенологические события, происходящие в природе, в том числе и с птицами, раньше своего времени. Грачи прилетают и в более ранние сроки, в конце февраля, но в этом году они не просто прилетели, а уже возятся у своих гнезд. Это признак того, что уже не должны вернуться сильные холода со снегами и вьюгами», – рассказал он.

В первом «эшелоне» должны быть скворцы, жаворонки, зяблики.

«Из этой компании я видел жаворонков, проезжая по трассе», – добавил Рахимов.

Также, по его словам, на днях были замечены зарянка, зеленушки и чижи.

#Экология #перелетные птицы #весна
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025