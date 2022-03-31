Казанский орнитолог объяснил, что делать с «пьяными» свиристелями

Татарстанцы активно обсуждают в соцсетях, что нужно делать людям, нашедшим на земле обездвиженных свиристелей. Данный вопрос прокомментировал «Татар-информу» профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

Спикер сообщил, что птицы могут лежать на земле по нескольким причинам, в числе которых и отравление забродившими ягодами. Однако на практике такие случаи единичны.

«Это может быть при условии, что птицы настолько голодны, что подъедают вот таким образом. Если бы это было обычным явлением, то мы всю зиму бы видели улицы, усыпанные свиристелями. Они кушают ягоды каждый день и по многу. Факты отравления известны с голубями и с другими птицами», – сказал орнитолог.

Причин того, что птица лежит на земле, может быть много. К примеру, она могла удариться о провода. Кроме того, птицы часто гибнут зимой и весной из-за того, что они ослаблены. Если люди нашли лежащего на земле свиристеля или другую птицу, которая еще жива и дышит, то лучше убрать находку с дороги куда-нибудь в сторону. Птица придет в себя и потом улетит, посоветовал Рахимов.