Казанский оркестр LaPrimavera дал концерт в военном госпитале при РКБ Татарстана

Казанский камерный оркестр LaPrimavera выступил с концертом в военном госпитале при Республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы специально подобрали особую программу для воодушевления и благоприятного настроения. У нас она называется "Хиты LaPrimavera". Надеемся, вам придется по вкусу», – обратился к зрителям художественный руководитель и главный дирижер Рустем Абязов.

Фото: © «Татар-информ»

«Хиты LaPrimavera» – это авторская программа, составленная лично главным дирижером и художественным руководителем оркестра. В холле госпиталя для бойцов, которые восстанавливаются после ранений, и для персонала РКБ прозвучали произведения Штрауса, Чайковского, Моцарта, Бизе и другие.

«Нам очень ценно и важно ваше внимание к нам и нашим бойцам. Восстановлением наших пациентов ведь занимаются не только врачи и медсестры, но и вы – наши друзья. Мы лечим тело, а вы лечите души. И это бесценно! Поэтому, мы благодарны за возможность слушать оркестр в стенах РКБ», – добавил главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.