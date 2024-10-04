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Казанский оркестр LaPrimavera дал концерт в военном госпитале при РКБ Татарстана
Казанский камерный оркестр LaPrimavera выступил с концертом в военном госпитале при Республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«Мы специально подобрали особую программу для воодушевления и благоприятного настроения. У нас она называется "Хиты LaPrimavera". Надеемся, вам придется по вкусу», – обратился к зрителям художественный руководитель и главный дирижер Рустем Абязов.
«Хиты LaPrimavera» – это авторская программа, составленная лично главным дирижером и художественным руководителем оркестра. В холле госпиталя для бойцов, которые восстанавливаются после ранений, и для персонала РКБ прозвучали произведения Штрауса, Чайковского, Моцарта, Бизе и другие.
«Нам очень ценно и важно ваше внимание к нам и нашим бойцам. Восстановлением наших пациентов ведь занимаются не только врачи и медсестры, но и вы – наши друзья. Мы лечим тело, а вы лечите души. И это бесценно! Поэтому, мы благодарны за возможность слушать оркестр в стенах РКБ», – добавил главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.
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