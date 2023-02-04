Казанский онколог оценил влияние санкций на цены и доступность препаратов в России

В России нет опасности исчезновения препаратов, необходимых пациентам с онкологией. Об изменениях в фармацевтической сфере в период санкций в интервью «Татарстан-24» рассказал врач-онколог завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов.

Специалист рассказал, что в России действует отечественное предприятие, занимающееся производством таких лекарств, продвигаются новые разработки. Кроме того, не ожидается дефицита иностранных препаратов, так как они по-прежнему поступают в страну. «Изменилась только логистика. Находятся в том числе и новые поставщики», — объяснил он.

По словам Гимранова, смена путей поставок не внесла глобальных изменений в стоимость препаратов. К тому же пациентам не стоит беспокоиться и потому, что для них лекарства остаются бесплатными.

Врач подчеркнул, что, хотя природа происхождения рака по-прежнему неизвестна, удалось значительно повысить выживаемость пациентов. Благодаря препаратам многие, переболев единожды, впадают в ремиссию, а при наличии рецидива, пройдя лечение, живут еще долгие годы.