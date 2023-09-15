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Казанский онколог Гульнара Хусаинова рассказала о лимфоме и методах борьбы с ней
В Присутственных местах Казанского Кремля состоялась дискуссия «Лимфома: Что такое, как диагностировать и к кому обращаться». Заведующая отделением химиотерапии №2 Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала Гульнара Хусаинова в формате открытого диалога рассказала, как распознать онкологическое заболевание и как помочь пациентам даже с самыми запущенными случаями. Событие приурочено ко Всемирному дню борьбы с лимфомой.
На обсуждение собрались студенты-медики, жители, которые следят за своим здоровьем и хотят больше узнать об онкологических заболеваниях, любители научно-популярных лекций и те, которые смогли справиться с заболеванием.
«Лимфома — это злокачественное заболевание. Когда происходят мутация или имеются генетические проблемы, может развиться болезнь. Все лимфомы подразделяют на две большие группы — лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома. Лимфома Ходжкина чаще всего проявляется у молодых людей, пик заболевания приходится на 25 лет. Большинство лимфом развивается у пациентов в возрасте 40–70 лет. Есть агрессивный вид лимфомы, который прогрессирует за два месяца, есть слабые, которые созревают годами», — сказала она, отметив, что по статистике 85% пациентов выздоравливают, но имеются и случаи с летальным исходом.
Врач отметила, что обычно заболевание протекает практически безболезненно. Симптомы у каждого человека проявляются по-разному. В первую очередь это лихорадка, обильное потоотделение по ночам, потеря веса, зуд и постоянное чувство усталости. Отчасти по этой причине болезнь часто диагностируют уже на поздних стадиях.
У болезни существует всего четыре стадии. По ее словам, даже четвертая стадия лимфомы не означает, что ситуация безвыходна. Такие пациенты нередко достигают ремиссии и живут долгие годы.
Каждый год в России диагностируется более 25 тыс. новых случаев заболевания лимфомой, из которых около 400 приходится на Татарстан.
Гульнара Хусаинова отметила, что для выявления злокачественного заболевания на ранних стадиях необходимо проходить диспансеризацию.
Республиканские онкологи успешно применяют для лечения пациентов таргетную терапию, иммунотерапию, лучевую диагностику и химиотерапию. Больным также очень необходимы психологическая помощь и поддержка со стороны близких.
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