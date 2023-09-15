Казанский онколог Гульнара Хусаинова рассказала о лимфоме и методах борьбы с ней

В Присутственных местах Казанского Кремля состоялась дискуссия «Лимфома: Что такое, как диагностировать и к кому обращаться». Заведующая отделением химиотерапии №2 Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала Гульнара Хусаинова в формате открытого диалога рассказала, как распознать онкологическое заболевание и как помочь пациентам даже с самыми запущенными случаями. Событие приурочено ко Всемирному дню борьбы с лимфомой.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На обсуждение собрались студенты-медики, жители, которые следят за своим здоровьем и хотят больше узнать об онкологических заболеваниях, любители научно-популярных лекций и те, которые смогли справиться с заболеванием.

«Лимфома — это злокачественное заболевание. Когда происходят мутация или имеются генетические проблемы, может развиться болезнь. Все лимфомы подразделяют на две большие группы — лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома. Лимфома Ходжкина чаще всего проявляется у молодых людей, пик заболевания приходится на 25 лет. Большинство лимфом развивается у пациентов в возрасте 40–70 лет. Есть агрессивный вид лимфомы, который прогрессирует за два месяца, есть слабые, которые созревают годами», — сказала она, отметив, что по статистике 85% пациентов выздоравливают, но имеются и случаи с летальным исходом.

Врач отметила, что обычно заболевание протекает практически безболезненно. Симптомы у каждого человека проявляются по-разному. В первую очередь это лихорадка, обильное потоотделение по ночам, потеря веса, зуд и постоянное чувство усталости. Отчасти по этой причине болезнь часто диагностируют уже на поздних стадиях.

У болезни существует всего четыре стадии. По ее словам, даже четвертая стадия лимфомы не означает, что ситуация безвыходна. Такие пациенты нередко достигают ремиссии и живут долгие годы.

Каждый год в России диагностируется более 25 тыс. новых случаев заболевания лимфомой, из которых около 400 приходится на Татарстан.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Гульнара Хусаинова отметила, что для выявления злокачественного заболевания на ранних стадиях необходимо проходить диспансеризацию.

Республиканские онкологи успешно применяют для лечения пациентов таргетную терапию, иммунотерапию, лучевую диагностику и химиотерапию. Больным также очень необходимы психологическая помощь и поддержка со стороны близких.