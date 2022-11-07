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Здоровье
7 ноября 2022  13:52

Казанский онколог-дерматолог расскажет, как диагностировать меланому

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Завтра, 8 ноября, онколог-дерматолог Лейсан Галиаскарова проведет открытую лекцию по диагностике меланомы для всех желающих.

Посетить образовательную лекцию очно можно будет в 16.00 по адресу Казань, ул.Толстого, д.4, онлайн – по ссылке.

Эта лекция – часть Всероссийской акции «Неделя науки: онкология – проблемы и перспективы», которую запустили Совет студентов и Совет ученых Министерства здравоохранения России совместно с Советом обучающихся и молодых ученых КГМА.

На сайте акции опубликовано расписание научно-образовательных лекций, к трансляции которых сможет присоединиться любой желающий. Для этого необходимо перейти по ссылке мероприятия https://фцпдн.рф/scienceweek и подключиться к выбранной лекции.

 

 

 

 

#меланома #онлайн-лекции
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