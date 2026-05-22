Казанский о финале Кубка Гагарина: «Ярославль в последние пять минут был ошеломлён и растерян»

Спортивный комментатор Денис Казанский объяснил, почему «Ак Барс» уступил «Локомотиву» в финальной серии (4-2) розыгрыша Кубка Гагарина, описав слабые и сильные стороны обоих соперников.

«С Казанью всё сложнее. Регулярка была явно не на все деньги. Как-то сама по себе выглядела: без явных лидеров, без явных козырей – нормальная и крепкая команда для первого раунда. Не по амбициям выхлоп. Но, к чести Анвара, плей-офф всё изменил.

Что там такое вдруг внутри произошло, что был за разговор, который сделал из увальней самых явных претендентов, останется в конспектах Гатиятулина. Билялов стал ловить, оборона закрылась наглухо, а атака превратилась в творческий конвейер. Созданная стратегией тренерского штаба и коллективом команда оказалась для Анвара шедевром. Это был его Magnum opus. «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила», – сказал Казанский.

Также спортивный журналиста добавил, что пятая игра в серии показала разницу между наставниками команд –Анваром Гатиятулиным и Бобом Хартли. По мнению Дениса Казанского, главный тренер ярославской команды был вынужден и не побоялся вносить изменения в состав по ходу серии, в связи с выбывшим по причине травмы Георгием Ивановым, в результате чего «железнодорожники» перестроились и стали сильнее. Казанский считает, что в этот момент тренерскому штабу Казани необходимо было отреагировать ответными действиями – смелыми ходами.

«Как только Анвар (Гатиятулин) всё перетряхнул в шестом матче, то мы увидели страшный "Ак Барс". Судьба наблюдала и не вмешивалась. Но как только Казань пошла ва-банк, и она, судьба, начинает подыгрывать! Не говорите, что "Локомотив" не поплыл. Поплыл! Ярославль в последние пять минут был ошеломлён и растерян», – добавил эксперт.

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в шестом матче (2:3) финальной серии плей-офф КХЛ и по ходу заключительного раунда (2-4). Ярославская команда по итогам розыгрыша стала двукратным обладателем Кубка Гагарина.