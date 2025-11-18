Казанский «Ночной велофест» получил спецдиплом на Всероссийской премии «Маршрут года»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский проект «Ночной велофест» удостоен Специального диплома «За масштабный проект» в номинации «Лучший велосипедный маршрут» XII Всероссийской премии «Маршрут года». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Церемония награждения состоялась в Перми.

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова отметила, что награда подтверждает успех столицы Татарстана в развитии активного и событийного туризма.

«Эта награда – общая заслуга всей команды организаторов, волонтеров и, конечно, тысяч участников. Для нас это ценное признание и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, развивая событийный и активный туризм в Казани», – подчеркнула она.

В этом году на премию «Маршрут года» поступило 455 заявок из 59 регионов России и Белоруссии, а финал конкурса собрал 360 лучших проектов.

Напомним, «Ночной велофест» прошел в Казани в ночь с 27 на 28 сентября, в нем приняли участие около 4 тыс. человек.