Казанский «Нэфис» стал чемпионом Татарстана по футболу 2021 года

«Нэфис» (Казань) - чемпион Татарстана по футболу 2021 года

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Футболисты казанского клуба «Нэфис» за один тур до окончания чемпионата Татарстана по футболу обеспечили себе чемпионский титул.

Сегодня «Нэфис» в Ижевске обыграл местный «Динамо-Делин» со счетом 4:1. В составе победителей отличились Артем Куклев, Артур Николаев, Владислав Кудряшев и Константин Самаренкин. Благодаря этой победе, а также потере очков бугульминским «Нефтяником», который дома уступил высокогорскому «Эвересту» (3:4), отрыв «Нэфиса» от команды из Бугульмы составил уже 5 очков и за один тур до конца турнира казанцы впервые стали обладателями золотых медалей чемпионата Татарстана по футболу.

Второе место занял «Нефтяник», а на третье место претендуют сразу три команды – нижнекамский «Шинник», высокогорский «Эверест» (эти команды сыграют между собой в Нижнекамске в матче последнего тура), а также казанская «Смена» под руководством экс-голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова, которая дома примет бугульминский «Нефтяник». Эти матчи состоятся 9 октября.