Казанский «Нэфис» и бугульминский «Нефтяник» лидируют в чемпионате Татарстана по футболу

В минувшие выходные состоялись матчи 6-го тура чемпионата Татарстана по футболу. В казанской группе по итогам сыгранных встреч по-прежнему лидирует ФК «Нэфис».

В матче 6-го тура «Нэфис» обыграл в Казани прошлогоднего чемпиона республики – зеленодольский клуб «СШ №3-Авангард». Счет матча – 2:1. В составе победителей дублем отметился полузащитник Норик Авдалян, на счету которого уже 7 голов в этом чемпионате. Больше в чемпионате РТ забил только его одноклубник – нападающий «Нэфиса» Артем Куклев – 8 мячей.

Второе место в казанской группе занимает «Смена», которая в матче 6-го тура разгромила «Грозу» – 7:2. В другой игре высокогорский «Эверест» в Казани уверенно обыграл СШОР Вахитовского района – 0:3.





В закамской зоне лидерство удерживает «Нефтяник» из Бугульмы, который с минимальным счетом (1:0) обыграл СШ Альметьевска. Второе место занимает «Динамо-Делин» из Ижевска. Этот клуб на своем поле разгромил нижнекамский «Нефтехимик» – 4:0.



Третье место в закамской зоне у нижнекамского «Шинника», который также с разницей в четыре мяча (5:1) разобрался с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.