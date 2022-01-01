Казанский научный центр РАН выиграл грант на развитие генетических технологий

Казанский научный центр Российской академии наук стал победителем в конкурсе грантов на развитие генетических технологий, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

«В этом году тематика “Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений” вызвала большой интерес, поэтому было объявлено о проведении дополнительного конкурсного отбора. Его победителями стали Казанский научный центр РАН, Томский государственный университет и Московский государственный университет», – отметили в министерстве.

В этом году Минобрнауки России по федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019–2027 годы провело конкурс на предоставление научным организациям и вузам грантов в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Общий объем грантовой поддержки победителей конкурса на 2021–2023 годы составил 9,5 млрд рублей.

В ноябре было принято решение о том, что федеральная программа развития генетических технологий будет продлена до 2030 года.