Казанский научный центр РАК получил 140 млн рублей на разработки для АПК

Казанский научный центр Российской Академии наук получил субсидии для создания центра по внедрению в АПК современных технологий на основе собственных разработок. Сумма финансирования на период реализации проекта в 2021–2025 годах составила 140 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В прошлом году было принято решение о продлении этой программы. Также в Казанском научном центре РАН продолжились мероприятия по обновлению приборной базы. С учетом текущего года на эти цели научное учреждение привлекло более миллиарда рублей», — рассказал глава Минобрнауки.

Он отметил, что на базе консорциума, возглавляемого Казанским федеральным университетом, функционирует научный центр мирового уровня «Рациональное освоение жидких углеводородов планеты». Из федерального бюджета на его создание и развитие в 2020–2025 годах выделено 2,5 млрд рублей.

Кроме того, КФУ и КАИ получили гранты для развития специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных специалистов. «Они созданы на базе IT-лицея КФУ и Инженерного лицея КАИ. Здесь у учащихся формируются исследовательские компетенции со школьной скамьи», — подчеркнул министр.

По словам Хадиуллина, в 2021–2023 годах на развитие центров этих вузов выделены федеральные субсидии на сумму 850 млн рублей. «Татарстан — единственный регион, получивший право на создание сразу двух подобных объектов», — заметил он.

Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок, добавила заместитель председателя Совета ректоров вузов Татарстана, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Она заявила, что около 170 тыс. отечественных технологий используются реальным сектором экономики. Растет число исследователей младше 39 лет, 80% кандидатов наук связывают свою жизнь с наукой и образованием.

«Наука снова стала модной для молодежи — вырос престиж аспирантуры и научной карьеры. В образовательный и исследовательский процесс пришел бизнес. Университеты и университетские кампусы стали точками роста для регионов, что позволяет развить межвузовскую и академическую кооперацию», — заключила спикер.