Казанский нарколог об эффективности запретов на продажу алкоголя: Люди возможности найдут

Прямые запреты на продажу алкоголя недостаточно эффективны. Таким образом казанский врач-нарколог Галимзян Шакирзянов прокомментировал предложение Министерства здравоохранения РФ запретить продажу крепкого спиртного с 20.00 до 11.00 (сейчас любой алкоголь можно купить с 8.00 до 23.00) и повысить минимальный возраст их приобретения до 21 года.

«Минздрав может запретить человеку пить или не пить с какого-либо возраста, но люди возможности найдут. Я помню 70-е годы, брежневский период. Построили и бары, и рюмочные, но народ туда не пошел, потому что нужно было платить не только за рюмку, но и за закуску», — заявил специалист в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

В ответ ведущий вспомнил об относительной эффективности антиалкогольной кампании, которую в начале своего правления организовал последний советский лидер Михаил Горбачев.

«Да, действительно [количество алкоголиков в стране] сократилось, и появилась высокая деторождаемость. Но через полтора-два года количество алкогольных психозов увеличилось, а оно напрямую связано с распространением пьянства», — подчеркнул нарколог.

Соответственно, Шакирзянов выразил неверие в результативность как общественных, так и государственных мер по борьбе с алкоголизмом, в отличие от внутрисемейного воспитания. «К чему мы пришли? Вот к этому и пришли, что развалили Советский Союз. Сухой закон народ поддержал, но все по-прежнему варили самогон дома», — убежден он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что большинство жителей Казани выступает за ограничение продажи алкоголя лицам до 21 года.