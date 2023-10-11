Казанский Музей соцбыта представит в Анталье выставку про футбол к матчу Россия – Кения

Казанский Музей социалистического быта 12 октября открывает в Анталье (Турция) новую выставку «Больше чем футбол». Она будет работать до 25 ноября и посвящена предстоящему футбольному матчу между сборными России и Кении, который пройдет 16 октября в Анталье.

Директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов в разговоре с «Татар-информом» напомнил, что осенью 2023 года исполнится 99 лет со дня рождения сборной СССР по футболу и ее первого официального матча. Спарринг-партером молодой советской команды тогда стала сборная Турции. В том матче советская сборная одержала победу со счетом 3:0.

Исторические хронологии являются обязательной частью экспозиции. На выставке будут представлены редкие фотографии, книги, журналы на тему развития футбола как в России, так и в Турецкой Республике. Гости музея смогут не только увидеть образцы спортивной формы разных времен, книги, журналы, аудиокассеты, виниловые диски с песнями о футболе, значки и вымпелы, но и взять в руки представленное, предаться приятным воспоминаниям и сделать памятные фотоснимки.

Из Казани в Турцию прибыли экспонаты, переданные в свое время музею такими известными футболистами, как Александр Филимонов, Дмитрий Сычёв, Марат Кабаев, Руслан Нигматуллин, Александр Кокорин и другие.

«Традиционно Музей соцбыта не оставляет без внимания тему дворового футбола в СССР, ведь именно в нашей стране это явление воистину носило массовый характер», – рассказывает далее Валиахметов. Каждая команда должна была иметь свою форму, а официальной обувью были обыкновенные кеды. Посетители выставки также смогут увидеть коллекцию 70-80-х гг. этого вида спортивной обуви, уже ставшей культом.

Экспозиция развернется в Зале спортивной славы казанского музея, открывшегося пять лет назад на базе Московской международной школы в Анталье. Вход на выставку – свободный.

Фото предоставлены Музеем соцбыта