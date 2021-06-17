Казанский Музей соцбыта посвятит выставку Виктору Цою

Ко дню рождения советского музыканта, основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя казанский Музей социалистического быта откроет выставку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Основой экспозиции станут фотоработы проживающей в Англии Наташи Васильевой-Халл. Она является советским и российским фотографом, специализирующимся на съемках рок-музыкантов», — рассказал Валиахметов.

По словам Наташи Васильевой-Халл, она фотографировала Виктора Цоя при любой удобной возможности. Ее работы представляют собой ретроспективу жизни выдающегося музыканта. По ним можно отследить творческий путь музыканта: от домашних концертов и первых творческих свершений до его оглушительной популярности.

На экспозиции в Музее соцбыта будет представлена часть работ фотографа, что составит основу выставки. Кроме того, она будет дополнена фотокарточками из архива актера, художника и одного из участников раннего состава группы «Кино» Сергея «Африка» Бугаева.

Легендарный петербургский музыкальный продюсер, издатель, звукорежиссер, основатель лейбла «АнТроп» Андрей Тропилло передал в открывающуюся в столице Татарстана экспозицию раритетный диск группы «Кино». Он был записан на его студии в 80-е годы. Изготовленный вручную конверт пластинки украшен пояснениями Андрея Тропилло .

Еще одну легендарную виниловую пластинку – «Red wave» (1986) с записями песен петербургской группы – можно будет увидеть в экспозиции. Ее в дар музею отдала американская певица, актриса, одна из значимых персон и популяризаторов советской и пост-советской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей.

Выставку также дополнят ставшие винтажем различные носители музыкального наследия Виктора Цоя — кассеты и катушки с его голосом.



Желающие смогут сфотографироваться в джинсовой куртке — подарке от нынешнего состава группы «Кино». Она украшена автографами участников и тех, кто помогал группе в разные периоды творчества.

В день открытия не обойдется и без живого концерта. Песни из репертуара ленинградской группы прозвучат в исполнении казанских музыкантов. На музейном экране посетители увидят хронику разных лет, запечатлевшую концертные выступления Виктора Цоя.

Открытие выставки состоится 18 июня в 17.00.

фото предоставлены пресс-службой музея