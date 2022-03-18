Казанский молочный комбинат планирует увеличить экспорт

Казанский молочный комбинат (КМК), бывшее предприятие холдинга «Вамин», планирует увеличить долю экспорта. Об этом сообщил управляющий директор КМК «Комос групп» Дмитрий Юрченко.

«Наша продукция уже стоит на полках Сингапура. Мы планируем в ближайшее время совершить отгрузку через таможенную зону аэропорта "Казань". Это будет отгрузка из Татарстана в ОАЭ», – сказал он.

По его словам, предприятие имеет сертификат на поставку продукции за рубеж. На сегодня КМК аккредитована на поставку продукции страны Латинской Америки, Северной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока.

«Наше предприятие в составе холдинга производит экспорт. Мы уже давно экспортируем продукцию. На протяжении двух лет. В прошлом году более 100 тонн продукции было отгружено на экспорт. Мы экспортируем не только молочную, но и мясную продукцию, а также ультрапастеризованное молоко, сыворотку, мороженое», – сказал он.