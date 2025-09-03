news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 сентября 2025 17:11

Казанский МКДЦ отремонтируют к концу мая 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

На капремонт стационарных блоков ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» выделят 106,7 млн рублей. Источником финансирования выступит бюджет Татарстана. Заказчик - ГКУ «Главинвестстрой РТ», следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Напомним, что данное медучреждение расположено на ул. Карбышева, дом №12а.

Согласно документу, в МКДЦ обновят автоматическую систему пожарной сигнализации в блоках А, Б, И и К. Еще там оборудуют КПП, смонтируют систему оповещения и управления эвакуацией. Также в планах провести работы, связанные с системой вентиляции, заменить дверные блоки в подвалах и на технических этажах.

Все работы должны быть выполнены к 31 мая 2026 года.

#центр #диагностика #медицина #капремонт #Казань #сроки #бюджет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025