Казанский МКДЦ отремонтируют к концу мая 2026 года

На капремонт стационарных блоков ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» выделят 106,7 млн рублей. Источником финансирования выступит бюджет Татарстана. Заказчик - ГКУ «Главинвестстрой РТ», следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Напомним, что данное медучреждение расположено на ул. Карбышева, дом №12а.

Согласно документу, в МКДЦ обновят автоматическую систему пожарной сигнализации в блоках А, Б, И и К. Еще там оборудуют КПП, смонтируют систему оповещения и управления эвакуацией. Также в планах провести работы, связанные с системой вентиляции, заменить дверные блоки в подвалах и на технических этажах.

Все работы должны быть выполнены к 31 мая 2026 года.