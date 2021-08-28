Казанский «Мирас» стал победителем первенства Татарстана среди 11-12-летних футболисток

ЖФК «Мирас»

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Казанская команда «Мирас» стала победителем первенства Республики Татарстан по футболу 2021 года среди девушек 2009-2010 годов рождения.

Решающие матчи второго круга турнира завершились в Аксубаево на стадионе «Сабантуй», сообщили ИА «Татар-информ» в федерации футбола Республики Татарстан.

Футболистки «Мираса» выиграли 11 матчей в первенстве из 12-ти и один раз сыграли вничью, набрав 34 очка. Тренирует команду Диана Мухутдинова.





Второе место с отставанием в 5 очков заняла команда «Строитель» из Набережных Челнов (тренер – Эдуард Назаров). Бронзовыми призерками первенства стали футболистки из «СШОР Вахитовского района» (Казань), которых тренирует Павел Рябошапка.

Лучшим бомбардиром первенства стала Айгуль Хайрутдинова из «Строителя», которая забила 23 мяча в 12-ти матчах. Второй результат у Камили Алешевой из «Мираса» (16 голов). Третьей по количеству забитых мячей (15) стала Ксения Соснина из «СШОР Вахитовского района».