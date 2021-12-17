Казанский международный турнир «Кубок Светланы Ромашиной» собрал 230 синхронистов

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

Международный турнир по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной», который проходит в эти дни в Казани на базе плавательного бассейна «Буревестник» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, собрал 230 спортсменов из 11 регионов России, а также Донецкой Народной Республики, Сербии и Узбекистана.

Из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19, не смогли приехать на соревнования представители Чехии и Турции. Участников турнира поприветствовала аудиосообщением семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, первый вице-президент Федерации синхронного плавания Татарстана Светлана Ромашина, которая на данный момент находится в Абу-Даби, на церемонии вручения приза «Лучшему спортсмену года» по версии международной федерации плавания FINA.

«Я рада видеть и знать, что с каждым годом число участников растет, а значит, и растет ваша любовь к синхронному плаванию», — сказала Ромашина, обращаясь к юным спортсменам.

Она вспомнила, что была маленькой девочкой, когда участвовала на турнире имени трехкратных олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, и, возможно, именно эти старты открыли для нее путь в мире синхронного плавания.

«Конечно же, я очень надеюсь, что и „Кубок Светланы Ромашиной“ станет для кого-то из вас отправной точкой к вершинам Олимпа. А сегодня я хочу вам пожелать легкой воды и честного судейства», — отметила Светлана Ромашина в конце своего сообщения.

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

Турнир начался с выполнения технических элементов — фигур. В этом виде программы принимает участие более 150 спортсменов. Об уровне соревнований высказалась заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт», председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«О результатах еще рано говорить, соревнования только начались. Но уже можно отметить, что конкуренция среди участников зашкаливает», — рассказала Ольга Павлова.

По ее мнению, другой атмосферы на турнире, по итогам которого проводится отбор на первенство мира, а также просматриваются кандидаты в сборную России, и быть не могло.

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

«„Кубок Светланы Ромашиной“ — это без сомнения спортивный бренд Республики Татарстан. Уровень сегодняшнего турнира и количество его участников только подтверждает это. Уверена, что в наступающем году мы еще увидим в исполнении спортсменов „Кубка Светланы Ромашиной“ еще много ярких выступлений и новых побед», — считает Ольга Павлова.

Соревнования будут проходить в столице Татарстана с 16 по 19 декабря, в нем принимают участие синхронисты в возрасте 13-15 лет, а в дисциплине «микст-дуэты» — 12 лет и моложе.