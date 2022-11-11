Международный лингвистический саммит в Казани объединит ученых из 18 стран мира

С 14 по 19 ноября на базе Казанского федерального университета пройдет III Казанский международный лингвистический саммит. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Уже третий год подряд мы собираемся для обсуждения проблем в области лингвистики. В прошлом году саммит проводился в онлайн-формате и собрал около 600 участников из 28 стран. Россия была представлена учеными из 70 регионов. В этом году для участия в работе саммита заявились ученые из 18 государств, а также из 65 регионов Российской Федерации», – поделился он.

Спикер отметил, что в этом году формат лингвистического саммита претерпел некоторые изменения. Так, в рамках форума пройдут два крупных мероприятия: конференция «Современная лингвистика: от теории к практике» и фестиваль «Языковые тренды и методические инновации».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, Международная научная конференция пройдет на базе КФУ 14-16 ноября и объединит более 600 участников из 65 городов России и 18 стран мира, в том числе Азербайджана, Беларуси, Грузии, Таиланда, США, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Китая, Франции и ряда других государств.

«Получилась очень плотная программа саммита, планируются ежедневные выступления и обсуждения научных проблем. Нас радует то, что к мероприятию проявило интерес ученое сообщество не только из Татарстана и крупных городов России, но и из других стран», – подчеркнул Замалетдинов.

Второй частью программы станет Лингвометодический фестиваль, который объединит более 900 учителей и преподавателей русского, родных и иностранных языков из 22 регионов РФ. Также в работе фестиваля примут участие руководители системы образования, ведущие ученые-методисты и учителя-новаторы. Они проведут мастер-классы, семинары, практикумы и ярмарки методических идей.

«17 ноября на фестиваль приедут учителя со всех районов Татарстана – это прежде всего учителя-новаторы, экспериментаторы — те, кто готовит детей к ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам. Педагоги смогут рассмотреть проблемы изучения русского языка, узнать об использовании цифровых технологий в сфере образования, а также изучить изменения при подготовке к ЕГЭ по русскому языку», – рассказала декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Резеда Мухаметшина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также в рамках саммита пройдет второй этап презентации виртуального тура «Казань. Толстой. Университет». Первая презентация состоялась в прошлом году. Протяженность виртуального тура составит более 15 км. На маршруте отображены все места, связанные с фигурой Льва Толстого, в том числе Казанский федеральный университет, в котором некогда обучался писатель.

«Казани очень повезло – наверное, ни один российский город не может похвастаться связью с именем Толстого: здесь учился сам великий писатель, здесь учились его братья. Мы собрали материалы и оцифровали их. Это очень хорошая возможность для туристов – как туристический гид, это прекрасный электронно-образовательный ресурс в обучении студентов», – отметила Резеда Мухаметшина.

В прошлом году Казанский международный лингвистический саммит проводился в онлайн-формате и собрал около 600 участников из 28 стран мира, таких как США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Израиль, Сингапур, Япония и другие. Россия была представлена учеными из полусотни городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и многих других. Всего же саммит посетили порядка 4 тыс. человек.

Напомним, организаторами саммита являются Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт языкознания Российской Академии наук, Институт лингвистических исследований Российской Академии наук, Министерство образования и науки Татарстана.