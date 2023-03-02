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Общество 2 марта 2023 08:22

Казанский метрополитен за два месяца перевез более 4,6 млн пассажиров

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За два месяца казанским метро воспользовались 4 млн 609 тыс. 787 пассажиров – это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». В прошлом году количество перевезенных пассажиров не превышало 3,8 млн.

На предприятии также рассказали о ходе ремонта электропоезда «Русич» модели 81-740.4, 81-741.4. На сегодня уже завершился ремонт головного вагона, начались работы по обновлению промежуточного. Специалисты разобрали первую тележку, провели освидетельствование колесных пар, на двух тяговых двигателях заменили подшипники, сообщил «Метроэлектротранс».

На ремонт электропоезд доставили в январе, работы будут проводиться в течение трех месяцев. Вернуться на линию электропоезд должен в середине апреля.

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