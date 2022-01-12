Казанский метрополитен за 2021 год увеличил перевозку пассажиров на 6 млн человек

Казанский метрополитен в прошлом году обслужил на 6 млн пассажиров больше, чем в 2020-м. Всего за прошедший год было перевезено более 27 млн 784 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

«За прошлый год на станциях провели большую работу по улучшению освещенности платформ и вестибюлей, была восстановлена архитектурная подсветка панно на станции “Площадь имени Г. Тукая” и “Кремлевская”. Сделан косметический ремонт сходов, уложены резиновые коврики для безопасности пассажиров», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в 2021 году в метрополитене курсировали несколько брендированных поездов – поезд финансовой грамотности, а также состав, посвященный Году родных языков и народного единства. Под Новый год был запущен украшенный поезд.

В ведомстве заверили, что в Год цифровизации планируется реализовать проекты, которые «сделают электротранспорт Казани еще доступнее, удобнее и комфортнее для пассажиров».

В казанском метрополитене за 2020 год было перевезено более 21,5 млн пассажиров.