Казанский метрополитен за 16 лет перевез более 339,9 млн пассажиров

Казанскому метрополитену исполнилось 16 лет. За эти годы подземка перевезла более 339,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба предприятия.

«27 августа 2005 года в столице Татарстана открыли первый участок метро „Кремлевская“ — „Горки“. Открытие метрополитена было приурочено к празднованию 1000-летия Казани. Строительство метро началось в 1997 году, тогда заложили мемориальную ротонду, где находилась капсула с посланием будущим пассажирам», — говорится в сообщении.

Сегодня казанский метрополитен насчитывает 11 станций, а длина пути составляет 16,8 километра. В электродепо насчитывается 15 поездов марок «Казань», «Русич» и «Москва». Последний был приобретен благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в 2020 году.

Казанский метрополитен — самый молодой в России, но он является первым метро, где была внедрена автоматизированная система управления поездами. Сейчас прорабатывается проект «беспилотного метро». Параллельно строится вторая ветка, которая будет включать четыре станции. Ее предполагается запустить в 2027 году.