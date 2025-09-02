Казанский метрополитен сократит интервал движения поездов в часы пик

Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 3 сентября, метрополитен столицы Татарстана вновь сократит интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В пиковые часы на линии будут ходить 11 электросоставов с интервалом 5 минут 3 секунды. Причиной изменения графика движения на предприятии назвали необходимость обеспечить большую провозную способность и быструю разгрузку платформ «с учетом увеличения пассажиропотока».

График: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Новый график опубликован на сайте «Метроэлектротранса», в Telegram-канале предприятия и на всех станциях метрополитена – на информационных стендах.