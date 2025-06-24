Казанский метрополитен с 1 июля переходит на летний график движения

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С 1 июля 2025 года Казанский метрополитен изменит график движения поездов в связи с переходом на летний режим работы. Об этом сообщается в Телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Такие меры традиционно принимаются из-за снижения пассажиропотока в летний период — на это влияет сезон отпусков, школьные каникулы и сокращение деловой активности.

В будние дни в утренние и вечерние часы пик на линию будут выходить 10 электропоездов. Интервал движения составит 5 минут 33 секунды. Ожидается, что летний график будет действовать до 25 августа.

Для сравнения: с осени прошлого года в часы пик курсировали 11 поездов с интервалом 5 минут. Это позволяло увеличить провозную способность и быстрее разгружать платформы в часы наибольшей нагрузки.