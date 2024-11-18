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Казанский метрополитен оказался одним из наиболее безопасных в России
Казанский метрополитен занял первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования транспортной безопасности». Об этом стало известно на научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика» в Москве, сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
В пресс-службе предприятия напомнили, что при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова на всех станциях в 2023 году установили современные сертифицированные средства досмотра. Благодаря этому была повышена антитеррористическая защищенность объектов.
Мероприятие организовано Ассоциацией «Транспортная безопасность» совместно с Ростехнадзором и при поддержке федерального Минтранса.
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