news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 ноября 2024 15:07

Казанский метрополитен оказался одним из наиболее безопасных в России

Скопировать ссылку
Казанский метрополитен оказался одним из наиболее безопасных в России
Фото:©«Татар-информ»

Казанский метрополитен занял первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования транспортной безопасности». Об этом стало известно на научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика» в Москве, сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

В пресс-службе предприятия напомнили, что при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова на всех станциях в 2023 году установили современные сертифицированные средства досмотра. Благодаря этому была повышена антитеррористическая защищенность объектов.

Мероприятие организовано Ассоциацией «Транспортная безопасность» совместно с Ростехнадзором и при поддержке федерального Минтранса.

#Метроэлектротранс #казанское метро
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100