Казанский метрополитен: Мужчины в два раза чаще женщин забывают вещи в поездах

Фото: © «Татар-информ»

Мужчины в два раза чаще женщин оставляют свои вещи в казанском метро. При этом самым «забывчивым» временем года является зима. Об этом говорится в сообщении «Метроэлектротранса».

«Мужчины, по статистике метрополитена, гораздо рассеяннее женщин — они теряют свои вещи в 2 раза чаще представительниц слабого пола», — отметили в предприятии.

Безусловными лидерами среди вещей-«потеряшек» остаются сумки, пакеты, ключи, шапки, в зимнюю пору список пополняют перчатки и варежки.

Жителям и гостям города рекомендуют: если вы нашли забытый кем-то предмет, нужно обратиться к дежурному по станции и передать работнику метро — сотруднику полиции, инспектору по досмотру потерянную вещь. «Потеряшки» хранятся на станции, где их оставили владельцы.

Как показывает практика, пассажиры редко сразу вспоминают, где оставили свои вещи. Чаще всего они возвращаются через день-два, но иногда могут и через месяц.