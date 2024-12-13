Казанский метеоролог предупредил о заметном похолодании в выходные

В ближайшие выходные дни в Татарстане существенно похолодает. По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь с субботы на воскресенье в Казани температура воздуха опустится до -16 градусов, а по республике - местами до 18-22 градусов ниже нуля.

Причины изменения погодных условий «Татар-информу» объяснил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы попадем в тыловую часть циклона, окажемся под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря. В субботу и в воскресенье температуры воздуха будут достаточно низкими - в дневные часы -8...-10 градусов, а ночью - -11...-16 градусов», - заметил он.

Год назад первая половина декабря в Казани, по его словам, «была исключительно холодной, на нас работала Арктика».

В норме сейчас среднесуточная температура воздуха в Казани должна составлять -8 градусов. Однако похолодание будет кратковременным. На следующей неделе в Казани вновь ожидается существенное потепление.