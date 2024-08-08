Казанский медуниверситет присоединился к сбору гумпомощи для жителей Курской области

Ректорат Казанского ГМУ поддержал инициативу Раиса Татарстана и присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области.

«В Казанском ГМУ обучаются самой гуманной профессии в мире – профессии врача. И обучающиеся, преподаватели, сотрудники нашего вуза не могут остаться в стороне от беды, пришедшей к нашим согражданам. Призываю всех своих коллег оказать посильную гуманитарную помощь жителям Курской области», – сказал ректор Алексей Созинов.

Инициатива реализуется республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Принимаются новая одежда для детей и взрослых, постельное белье и полотенца, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, а также бытовая техника, включая микроволновые печи и холодильники.

Точки сбора будут расположены по двум адресам: