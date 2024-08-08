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Казанский медуниверситет присоединился к сбору гумпомощи для жителей Курской области
Ректорат Казанского ГМУ поддержал инициативу Раиса Татарстана и присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области.
«В Казанском ГМУ обучаются самой гуманной профессии в мире – профессии врача. И обучающиеся, преподаватели, сотрудники нашего вуза не могут остаться в стороне от беды, пришедшей к нашим согражданам. Призываю всех своих коллег оказать посильную гуманитарную помощь жителям Курской области», – сказал ректор Алексей Созинов.
Инициатива реализуется республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Принимаются новая одежда для детей и взрослых, постельное белье и полотенца, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, а также бытовая техника, включая микроволновые печи и холодильники.
Точки сбора будут расположены по двум адресам:
- Казань, улица Патриса Лумумбы, д.4, каб.112
- Казань, улица Вишневского, д.10, вход со стороны улицы Лесгафта.
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